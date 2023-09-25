В Омске с 26 сентября официально стартует отопительный сезон

Фото: Даниил ОПАРИН
Завтра, 26 сентября, в Омске официально стартует отопительный сезон. Мэр Сергей Шелест сегодня до конца дня подпишет соотвествующие документы.
Сначала традиционно тепло подадут в объекты социальной сферы, среды которых детсады, больницы и школы, а только потом постепенно в жилые дома.
Отметим, в некоторых районах Омской области отопление включили еще 15 сентября. Решение о старте отопительного сезона каждый муниципалитет принимает индивидуально.
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