В Омской области ремонтируют трассы, ведущие к популярным туристическим местам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области подрядчики продолжают ремонт автомобильных дорог, ведущих к популярным туристическим местам Омской области.

Сейчас ремонтные работы идут сразу на нескольких участках трассы Омск – Муромцево – Седельниково, по которой можно добраться сразу до нескольких интересных локаций —

Подрядчики также ремонтируют еще три трассы — Называевск – Крутинка, Называевск – Тюкалинск и Тюкалинск – Большие Уки. Все они ведут к озерам Ик, Тенис и Салтаим.

Без внимания не осталась и дорога Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, ведущая к озеру к крупнейшему соленому озеру Омской области. Речь идет об озере Эбейты.

— У нас в Омской области очень красивая природа. И она должна быть доступна как омичам, так и гостям области, — отметил Виталий Хоценко.

Добавим, в Омской области до конца 2023 года будут отремонтированы около 180 километров дорог.

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