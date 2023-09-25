Семья, в которой отец расстрелял детей в Омской области, была благополучной

Фото: СУ СКР по Омской области

В Омской области обсуждают трагедию, которая произошла в селе Люблино. Отец семейства пришел в бешенство после новостей о разводе и решил расправиться с родными. Сначала застрелил двух малолетних детей, брата супруги, а затем свел счеты с жизнью. Что известно о семье - в нашем материале.

Все произошло вечером 24 сентября. Мужчина поругался с женой из-за того, что она захотела с ним развестись. В какой-то момент градус совсем накалился, и омич взялся за ружье. Сначала он застрелил 27-летнего брата супруги, а затем двух сынишек трех и пяти лет. Сам момент убийства поражает жестокостью: младшего трехлетнего мальчика смерть настигла прямо в доме, а средний пытался убежать, но отец его догнал во дворе и убил выстрелом в спину. Жене с годовалой дочерью и семилетним сыном удалось сбежать.

Как рассказали «КП-Омск» в местной администрации, семья жила тихо, на учете, как неблагополучная, не состояла.

- Мы все просто в шоке от произошедшего, в голове не укладывается, как такое могло произойти, - отмечает одна из местных жительниц.

Несмотря на то, что дети были дошкольниками, в детский сад они так и не ходили.

- Мы неоднократно выдавали им путевки для зачисления в детский сад, но они от них отказывались. Вероятнее, потому что малыши появлялись на свет один за другим, и матери было удобнее следить за ними самой, а может просто родители боялись, что дети в коллективе будут чаще болеть, - рассказали в одном из люблинских детских садов.

Напомним, по данному факту в настоящее время заведено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии

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