Музыкант Александр Беломоин скончался в Омске на 58-м году жизни

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На 58-м году жизни в Омске скончался музыкант Александр Беломоин. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Вокалиста группы «Очистные сооружения» похоронят 27 сентября. Прощание пройдет Храме святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, который находится в районе улицы Перелета.
Напомним, свою музыкальную карьеру Беломоин начинал в официальном составе рок-группы «Кровавый утренник.
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