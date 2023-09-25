Музыкант Александр Беломоин скончался в Омске на 58-м году жизни

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 58-м году жизни в Омске скончался музыкант Александр Беломоин. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Вокалиста группы «Очистные сооружения» похоронят 27 сентября. Прощание пройдет Храме святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, который находится в районе улицы Перелета.

Напомним, свою музыкальную карьеру Беломоин начинал в официальном составе рок-группы «Кровавый утренник.

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