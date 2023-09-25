Сергей Шелест приехал в Октябрьский округ к омичам и нашел работу для подчиненных

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Нашел работу для подчиненных Сергей Шелест, который 25 сентября приехал в Октябрьский округ. Подробности мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Градоначальник побывал на улицах 6-й Шинной, Товстухо, Ермолаева, Космическом проспекте и в поселке Кордный. По оценке мэра, работы непочатый край. В Ремонте нуждаются дворы и дороги. Закрыть предстоит еще ряд проблем.

— Остаются вопросы по освещению подходов к некоторым школам, постараемся закрыть их, не уходя в длительное проектирование и строительство новых линий. Есть варианты размещения легких светодиодных светильников на фасадах, где-то нужно просто заменить старые фонари — дал поручение «Омскэлектро» проработать тему. Также задания в ходе объезда получили Тепловая компания, окружной дорожно-эксплуатационный участок и департамент контроля, — уточнил Шелест.

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