Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске строительство Западного кладбища завершат к середине лета 2024 года

На обустройство территории потратили 247 млн рублей

К середине лета 2024 года за вершится строительство Западного кладбища, которое находится на Левобережье в районе Новокировского кладбища. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас подрядчик выполняет земляные работы, ведется подготовка к строительству административного здания. В целом, все идет в рамках составленного графика выполнения работ.

К слову, работы на объекте начались в мае. На новой территории должны подготовить землю для 3 725 захоронений.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru