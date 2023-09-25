Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Омске строительство Западного кладбища завершат к середине лета 2024 года
На обустройство территории потратили 247 млн рублей
К середине лета 2024 года за вершится строительство Западного кладбища, которое находится на Левобережье в районе Новокировского кладбища. Об этом сообщает горадминистрация.
Сейчас подрядчик выполняет земляные работы, ведется подготовка к строительству административного здания. В целом, все идет в рамках составленного графика выполнения работ.
К слову, работы на объекте начались в мае. На новой территории должны подготовить землю для 3 725 захоронений.
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