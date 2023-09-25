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НовостиСпорт25 сентября 2023 5:52

Волейбольная команда «Омичка» победила «Сахалин» в первом туре

Команда одержала победу со счетом 3:0
Елена УРМАНОВА
Фото: vk.com/volley_om

Фото: vk.com/volley_om

В воскресенье, 24 сентября, прошла последняя игра 1-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге. В Тюмени, в «Академии спорта», спортсменки из Омска вышли против «Мурома» и одержали победу во всех партиях.

Затем был «Сахалин» и блистательная победа со счётом 3:0. Следующая игра пройдет 26 сентября. «Омичка» сразится с командой из Беларуси «Минчанка».

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