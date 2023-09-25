Волейбольная команда «Омичка» победила «Сахалин» в первом туре

Фото: vk.com/volley_om
В воскресенье, 24 сентября, прошла последняя игра 1-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге. В Тюмени, в «Академии спорта», спортсменки из Омска вышли против «Мурома» и одержали победу во всех партиях.
Затем был «Сахалин» и блистательная победа со счётом 3:0. Следующая игра пройдет 26 сентября. «Омичка» сразится с командой из Беларуси «Минчанка».
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