Волейбольная команда «Омичка» победила «Сахалин» в первом туре

Фото: vk.com/volley_om

В воскресенье, 24 сентября, прошла последняя игра 1-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге. В Тюмени, в «Академии спорта», спортсменки из Омска вышли против «Мурома» и одержали победу во всех партиях.

Затем был «Сахалин» и блистательная победа со счётом 3:0. Следующая игра пройдет 26 сентября. «Омичка» сразится с командой из Беларуси «Минчанка».

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