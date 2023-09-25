400 омских школьников приняли участие в ежегодном военно-полевом выходе

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В субботу, 23 сентября, в парке «Зелёный остров» состоялся ежегодный военно-полевой выход «#Zа армию России». Участие в мероприятии приняли 400 школьников – 35 команд из Омска и Омской области.

Омские школьники приобрели знания и навыки по начальной военной подготовке. Учащиеся соревновались в сборке автомата АК-74, жиме бревна и гири, дартсе, лазертаге, метании гранаты, тренировали выносливость при прохождении полосы препятствий. Они ползали по-пластунски, преодолевали «заражённую» местность в защитных костюмах, соревновались в беге на 100 метров. Также школьники учились оказывать первую медицинскую помощь. В рамках мероприятия омская молодёжь приняла участие в исторической викторине, приуроченной к юбилею Победы советских войск на Курской дуге.

– Это уже добрая традиция для нашего региона, когда молодёжь испытывает себя на стойкость, крепость и силу духа. Но эта игра особенная, поскольку проходит в год 80-летия Победы над фашизмом в Курской битве, — отметила министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова.

Первое место заняла команда «Экипаж» из Омска. Второе место – за командой «Юнармеец» из Шербакульского района. Третье место досталось команде из Одесского района. Испытания юным омичам помогали проходить ветераны СВО.

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