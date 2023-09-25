Омские студенты получат стипендию от Виталия Хоценко за высокие баллы по ЕГЭ

Фото: Артем КИЛЬКИН

Студенты омских вузов, получившие высокие баллы по ЕГЭ, получат стипендию от губернатора. Сумма выплат составит от 30 до 120 тыс. рублей и будет зависеть от общей суммы набранных баллов. Такое решение Виталий Хоценко принял 1 мая 2023 года.

Денежное вознаграждение получат 367 студентов 10 омских вузов: ОмГУ, ОмГТУ, ОмГМУ, ОмГПУ, Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Сибирский юридический университет, ОмГАУ, ОмГУПС, СибАДИ и филиал ОмГПУ в Таре. Выплаты будут перечислены до 1 октября.

Как отметили в пресс-службе регионального минобра, денежное поощрение губернатора Омской области назначается ежегодно и выплачивается единовременно первокурсникам очной формы обучения, поступившим на программы бакалавриата или специалитета в государственные или частные вузы и их филиалы, расположенные на территории Омской области. При этом сумма баллов по трем дисциплинам ЕГЭ должна быть не менее 240.

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