Омск занял 42-е место среди городов РФ по уровню зарплат

Фото: Даниил ОПАРИН

Среднемесячная зарплата в Омске в первом полугодии 2023 года составила 54,3 тыс. рублей. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты «РИА Новости» составили рейтинг городов России по уровню зарплат. Омск занял 42-е место. Помимо величины самой зарплаты, в рейтинге учитывалось соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора. По этим показателям Омск обогнал Архангельск и Читу, но уступил Самаре. На 54,3 тыс. рублей омичи могут приобрести 3,02 фиксированных потребительских набора.

Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой. Там средняя зарплата составляет 140 тыс. рублей в месяц. На эти средства жители могут приобрести 6 фиксированных потребительских наборов. В конце рейтинга – Элиста и Нальчик. Там среднемесячные зарплаты равняются чуть более 38 тыс. рублей.

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