В Омск в понедельник вернется бабье лето

Фото: Елена УРМАНОВА

Начало недели порадует теплой погодой. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в понедельник, 25 сентября, дневная температура воздуха составит +19 – 24 градусов. Осадков не ожидается. Ветер – западный 7-12 м/с. Ночная температура составит +6-11 градусов. Западный ветер 4-9 м/c.

Во вторник, 26 сентября, ночью ожидается +6–11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +18-23 градусов тепла. Местами по области – до +13. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный. Ночью – 5-10 м/с, днём – 7-12 м/с.

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