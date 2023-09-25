Омские аграрии вывели девять новых сортов сельскохозяйственных культур

Фото: Иван ВИСЛОВ

В этом году омские аграрии передали на государственные сортовые испытания девять новых сельхозкультур. Так, в апреле 2023 в Госсорткомиссию России из Омского аграрного научного центра направили новые сорта чечевицы, сои, картофеля, овса мягкой и твердой пшеницы.

В сентябре в комиссию были переданы три новых сорта сельскохозяйственных культур. Это озимая рожь, а также многолетние травы эспарцета и люцерны.

Озимая рожь отличается высокой морозостойкостью. Сорт является лучшим по многим показателям: урожайность, число зерен в колосе, высота растений и другим. Отлично ладит с климатом Западной Сибири.

Эспарцет идет на сено, сенаж и зеленый корм. В нем много полезных веществ, например, аскорбиновой кислоты, ферментов, белков. Высокое количество белка содержится и в люцерне.

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