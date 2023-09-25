В Омске приостановили выдачу лицензий таксистам

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября в РФ вступил в силу новый закон о такси. Теперь каждой машине в службе такси необходимо иметь лицензию.

Но региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства не спешит выдавать лицензии. Это привело к существенному сокращению работающих в такси машин.

У министерства нет установленного образца. В результате чего владельцы таксопарка оказались в сложном положении. А некоторых водителей попросту заблокировало приложение такси из-за отсутствия лицензии.

Как сообщает Ngs55.ru, региональное министерство транспорта утвердит перечень документов для работы в такси после принятия нового закона Законодательным собранием Омской области.

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