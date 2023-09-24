24 омских госслужащих привлечены к ответственности за оборот значительных сумм

Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 сентября в Омском горсовете состоится непростое заседание. Депутаты и муниципальные чиновники расмортрят ряд проблем, данные о котороых предоставила прокуратура города Омска. В частности, надзорное ведомство озвучило реальные цифры об износе жилого фонда города. Второй - и не менее проблемный вопрос - борьба с коррупцией. Как сообщил прокурор города Павел Попов в интервью Коммерческим вестям, в первом полугодии внимание ведомства привлекли движения по счетам 24 муниципальных чиновников значительных сумм.

— Основными нарушениями являлись выявление банковских счетов муниципальных служащих, обороты по которым имели значительные суммы. По результатам рассмотрения представлений прокуратуры города к дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, - прокомментировал Попов.

Всего в первом полугодии 2023 года органами прокуратуры города выявлены 10 406 нарушений закона, принесены 985 протестов, внесены 2 501 представление, по результатам рассмотрения которых 2 279 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в административном порядке наказаны 429 лиц, объявлены 325 предостережений, в суд направлены 748 исковых заявлений, в порядке статьи 37 УПК РФ направлены 53 материала, заведены 40 уголовных дел.

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