Руководителю омского ДСК-3 грозит штраф за срыв сроков дома для переселенцев

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Накануне прокурор города Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест посетили несколько строительных площадок. Все - социально значимые. В списке оказались возводимый жилой дом для переселенцев, в также несколько омских школ. По итогам объезда прокуратура оказалась недовльна работой некоторых из подрядчиков, в частности, речь о срыве сроков многоквартирного дома, где подрядчиком выступает домостроительная компания №3.

- В ходе осмотра стройплощадки по улице 6 Станционная, где возводится жилой дом для переселения граждан из ветхого (аварийного) жилья, вновь отмечены низкие темпы работ. За срыв сроков исполнения контракта в отношении руководителя подрядчика — ООО ДСК-3 Александра Макарова прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП, предусматривающей штраф в размере от 5 до 15 процентов от стоимости неисполненных обязательств, - сообщили в надзорном ведомстве.

Даже при самом минимальном наказании это может быть не менее 7 миллионов рублей.

Контракт с ДСК-3 был заключен 10 июня 2022 года, компания обязалась построить дом за 596,6 млн рублей до 31 августа 2023 года. На фото видно, что до кончания этой стройки еще очень далеко.