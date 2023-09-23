В Омске Андрей Тимошенко назван главным атаманом Сибирского войскового казачьего общества

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главным атаманом Сибирского войскового казачьего общества назван Андрей Тимошенко. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Казачий полковник продолжит развивать Общество с представительством в Омске. Новому руководителю 51 год. Он родился в Узбекистане, проходил службу в Чечне и Абхазии.

Напомним, ранее должность главного атамана занимал Геннадий Привалов. Осенью 2022 года он был назначен замминистра региональной безопасности.

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