Иван Евстифеев вступил в должность сенатора от Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В должность сенатора от Омской области вступил Иван Евстифеев. Соответствующий указ подписал губернатор Виталий Хоценко.
Для Хоценко это был первый документ в официальном статусе, а для Евстифеева - первый срок в Совете Федерации. Он сел в кресло вместо предыдущего сенатора Елены Мизулиной.
Напомним, что Иван Евстифеев является уроженцем Тары.
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