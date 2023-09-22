Иван Евстифеев вступил в должность сенатора от Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В должность сенатора от Омской области вступил Иван Евстифеев. Соответствующий указ подписал губернатор Виталий Хоценко.

Для Хоценко это был первый документ в официальном статусе, а для Евстифеева - первый срок в Совете Федерации. Он сел в кресло вместо предыдущего сенатора Елены Мизулиной.

Напомним, что Иван Евстифеев является уроженцем Тары.

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