Новый высокотехнологичный комплекс ОНПЗ заменит шесть старых установок

Комплекс заменит сразу шесть устаревших установок. Благодаря современным технологиям Омский НПЗ увеличил глубину переработки нефти почти до 100 %. Воздействие производства на окружающую среду при этом сократилось на 40 %, а к 2025 году оно станет ниже еще на 25 %.

- Важно, что в этой работе участвуют ведущие российские производители оборудования, инженеры и ученые, которые получают новые компетенции по созданию сложных технологических решений для нефтепереработки. Сегодня уже можно говорить о том, что наши НПЗ в Омске и Москве — одни из самых современных и технологичных не только в России, но и в мире. Они обеспечивают экологичное производство качественного топлива для стабильных поставок в российские регионы, — рассказал генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

На торжественном пуске установки присутствовали полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

- Сегодня – на таком современном предприятии – мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки. Министерство энергетики поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надежность и стабильность поставок топлива, — сообщил министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

Новая установка сможет перерабатывать более 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата. Это позволит увеличить производство бензина, дизельного топлива и авиационного керосина, востребованных на рынке. По словам генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова, компания продолжает масштабную модернизацию заводов в Омске и Москве. Совокупный объем инвестиций в их обновление уже приблизился к 1 трлн рублей.

- Важно, что в этой работе участвуют ведущие российские производители оборудования, инженеры и ученые, которые получают новые компетенции по созданию сложных технологических решений для нефтепереработки. Сегодня уже можно говорить о том, что наши НПЗ в Омске и Москве — одни из самых современных и технологичных не только в России, но и в мире. Они обеспечивают экологичное производство качественного топлива для стабильных поставок в российские регионы, — сообщил Александр Дюков.

В строительстве комплекса участвовали ведущие российские изготовители и поставщики высокотехнологичного оборудования, цифровых систем, строительных материалов, в том числе из Омской области.

- «Газпром нефть» и Омскую область связывают многолетние партнерские отношения. Компания выступает крупнейшим налогоплательщиком и драйвером развития региона. Мы ценим участие компании в экономической жизни Омской области. В проектах модернизации ОНПЗ на разных этапах были задействованы более пятидесяти омских предприятий, в том числе местные производители высокотехнологичного оборудования», — отметил губернатор омской области Виталий Хоценко.

Система цифрового управления, действующая на установке, позволяет настраивать производство продукции в зависимости от спроса, переключаясь между видами топлив. «Газпром нефть» инвестировала в проект больше 66 млрд рублей.

- Омский НПЗ полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Пуск нового комплекс первичной переработки нефти — очередной этап экологических преобразований нашего предприятия. Модернизируя производство, мы одновременно повышаем эффективность нефтепереработки и планомерно снижаем воздействие на окружающую среду, — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в модернизацию ОНПЗ с 2008 года составит 500 млрд рублей к 2025 году.

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