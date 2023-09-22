На инаугурацию Хоценко приехали три предыдущих главы Омской области

Фото: прямая трансляция 12 канала

Три предыдущих главы Омской области приехали на инаугурацию Виталия Хоценко. Мероприятие прошло 22 сентября в Концертном зале.

Бывшие руководители региона сидели в одном ряду на соседних креслах. Посетили официальное назначение четвертого губернатора Омской области Леонид Полежаев, Виктор Назаров и Александр Бурков.

Отметим, что мероприятия прошло при полном аншлаге. Среди присутствующих были члены правительства, депутаты и другие высокопоставленные лица.

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