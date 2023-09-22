В новой школе в Исилькуле осталось построить два этажа из пяти

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Исилькуле продолжается строительство школы по Федеральному нацпроекту «Образование». В здании будет пять этажей. Образовательное учреждение рассчитано на 550 мест.

История строительства этого важного для омичей социального объекта долгоиграющая. Возведение школы началось еще в 2020 году. Однако власти региона прекратили сотрудничество с двумя предыдущими подрядчиками из-за срыва сроков строительства.

Сейчас строительством занимается третий по счету подрядчик. Компания «Инженерно-технический центр “АСУкомплектсервис”» должна достроить объект менее чем за три месяца. Пока школу построили до третьего этажа.

Сейчас строители заняты кладкой наружных стен из армированных и легкобетонных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой кирпичом трех цветов. Рабочие выполняют монтаж металлических несущих конструкций четвертого этажа, ведут оштукатуривание внутренних перегородок первого и второго этажей, монтируют систему заземления и молниезащиты здания.

Планируется, что здание новой школы будет представлять собой современной образовательное пространство.

– Все помещения и прилегающая территория будут приспособлены для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнули в региональном минстрое.

Учащиеся смогут заниматься в современном спортивном зале, обедать в просторной столовой. В распоряжении школьников будут актовый зал и две библиотеки: для начальной школы с игровыми зонами и читальным залом, для основной и старшей школы.

На пришкольной территории построят поле для мини-футбола, площадку полосы препятствий, гимнастическое оборудование, круговую дорожку на 4 полосы, а также волейбольную и баскетбольную площадки. В завершении работ проведут озеленение – высадят деревья и кустарники.

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