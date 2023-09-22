Участок улицы Гусарова в Омске отремонтируют за 74 млн рублей в 2024 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в 2024 году отремонтируют улицу Гусарова. Город получит на эти цели субсидию в размере 74 миллионов рублей. Предлагается, что будет приведен в порядок участок дороги протяженностью 1,03 км.

Решение о выделение субсидий на общую сумму 77,6 миллиона рублей на ремонт дорог Омску и селу Александровка было принято на заседании регионального правительства.

На заседании регионального Правительства под председательством руководителя Омской области Виталия Хоценко муниципальным образованиям на 2023 – 2024 годы выделены субсидии в размере 77,6 млн на ремонт дорог.

— После определения основных подрядчиков на 2023 год у нас образовалась экономия более 77 млн рублей, из которых 74 млн рублей обратно возвращены в Омск. За счёт этих сэкономленных средств будет отремонтирована дополнительный участок дороги по улице Гусарова, общая протяженность 1,03 км. Эту дорогу мы не предусматривали, но за счёт полученной экономии сделаем в 2024 году, — сообщили вице-губернатор, министр транспорта и дорожного хозяйства Динар Курманов.

За 3,6 миллиона рублей из выделенных средств будет отремонтирован участок дороги по улице Береговая (от дома № 25 до дома № 3) в селе Александровка Нововаршавского района.

Напомним, ранее в Омске провели ремонт улицы Арктической, расположенной параллельно относительно улицы Гусарова (на одном из участков).

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