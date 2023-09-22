В Омской области разыскивают 15-летнего подростка, пропавшего три дня назад

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».
В Омской области разыскивают 15-летнего Андрея Пушкарева, пропавшего еще во вторник, 19 сентября.
Около 13 часов 19 сентября подросток вышел из дома по улице Транспортная в р. п. Полтавка Полтавского района и не вернулся. С тех о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы.
Был одет в синие кроссовки с белыми вставками, синие джинсы и зеленую футболку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем подростке, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102 (02).
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