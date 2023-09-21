В Омске активно идет реализация 23 инициативных проектов

Фото: Владимир Казионов

В Омске полным ходом идет благоустройство города в рамках инициативных проектов горожан. Всего до конца 2023 года в Омске будет реализовано 23 инициативных проекта. В Советском округе таких проекта четыре.

Так, активно ведутся работы в Советском округе, в мини-парке «Мечты сбываются» по адресу Блюхера, 26. Подрядчик ООО «ОМДОРСТРОЙ» уже установил бортовые камни. В зоне площадки для отдыха строители уложили тротуарную плитку. На обустраиваемой пешеходно-тропиночной сети завершена подготовка подстилающего слоя из песка.

Осталось установить малые архитектурные формы, провести асфальтирование дорожки и озеленить территорию. Скоро здесь появятся 20 сосен и 10 рябин. Работы должны быть завершены до конца октября.

– Также на территории округа ведутся работы по инициативным проектам «Аптечный переулок» (ул. Магистральная, 6А), там выполнены работы по снятию деформированных слоев асфальтобетонного покрытия на дороге и тротуаре, произведена установка бортовых камней, и «Дорога на радость людям» (просп. Королева, 16), где в настоящее время подготовлено основание под установку поребриков. Кроме этого, в ближайшее время начнутся работы по реализации инициативного проекта «Дети двора» у дома 63 по улице Химиков, – сообщил первый заместитель главы администрации Советского округа Александр Клюхин.

Отметим, что на сегодняшний день от жителей уже поступило 108 заявок на реализацию инициативных проектов в 2024 году, связанные с созданием комфортной городской среды для взрослых и маленьких омичей.

Это проекты, направленные на благоустройство общественных пространств, обустройство комплексных детских досуговых, спортивно-игровых площадок, реконструкцию хоккейных коробок, создание площадок для выгула и дрессировки собак, дополнительных парковочных мест.

Напомним, что до 14 ноября омичам необходимо подготовить описание самого проекта и направить его в администрацию своего округа. После этого начнется голосование за объекты. Конкурсная комиссия выберет проекты, которые получат финансовую поддержку из городского бюджета. Итоги подведут в декабре 2023 года.

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