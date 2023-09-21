Омская делегация обсуждает торгово-экономическое партнерство с Татарстаном

Фото: Союз "Торгово-промышленная палата Омской области"
Третий день делегация из Омска работает в республике Татарстан, в городе Набережные Челны. Ведутся переговоры о возможном сотрудничестве в области торгово-экономических отношений.
От Омского региона в состав делегации вошли представители администрации Омска, ОмГТУ, областной Торгово-промышленной палаты, компаний «Омсктрансмаш», «Диборэкспорт», «Промвент», «Дибормаш», «Енисей-сервис», а также предприниматели Дмитрий Баранов и Анатолий Ламбин.
В среду, 20 сентября, представители Омской области побывали на Елабужском автомобильном заводе, а также посетили особую экономическую зону «Алабуга». Образовательный центр «Алабуга Политех» познакомил омичей с работой по подготовке кадров для предприятий Особой экономической зоны.
Делегация также посетила предприятия Камского индустриального парка «Мастер», включающего в себя «Тракс Восток Рус», КаМАЗ и «Преттель-НК». Внедрение инструментов бережливого производства стало ключевой темой переговоров.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru