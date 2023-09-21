Омский сквер им. Героя Советского Союза Михаила Харчикова благоустроят к ноябрю

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске идет благоустройство сквера имени Героя Советского Союза Михаила Борисовича Харчикова – капитана, командира стрелковой роты 60-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта.

Обустройство сквера ведется возле домов 38 и 38/2 по улице Богдана Хмельницкого. Инвестор проекта – компания «АвтоСпецМаш» в лице Константина Суворова. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Подрядная организация ООО «Сибдор» уже закончила разбивку пешеходных дорожек и приступила к укладке плитки и бордюров. Также идет подготовка грунта к озеленению территории, монтаж летнего водопровода и прочие работы.

— В скором времени в сквере появятся урны и скамейки, будут высажены саженцы деревьев и кустарников, смонтирована линия освещения, — прокомментировал ход работ Сергей Шелест.

По плану, все работы по обустройству сквера должны закончиться до ноября.

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