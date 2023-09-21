Омским омбудсменом снова выбрали Ирину Касьянову

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Сегодня на заседании Заксобрания депутаты проголосовали за кандидатуру Ирины Касьяновой на должность уполномоченного по правам человека в Омской области. Переназначить действующего омбудсмена предложил глава региона Виталий Хоценко.

Депутаты поддержали кандидатуру Ирины Касьяновой. Спикер Заксобрания Александр Артемов отметил ее профессионализм в сфере правоприменительной и правозащитной деятельности.

Переизбранный уполномоченного по правам человека принесла присягу и выразила благодарность главе региона и депутатам за оказанное доверие.

– Я благодарю вас за поддержку, которую вы мне оказали и за доверие. Только вместе с вами мы сможем исполнять те обязанности, которые возложены на меня по защите прав и законных интересов омичей, – подчеркнула Ирина Касьянова.

Касьянова будет занимать должность омбудсмена по Омской области в течение пяти лет.

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