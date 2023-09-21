В управлении УФСИН по Омской области произошли новые кадровые перестановки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У управления уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Омской области появился новый начальник. Структуру ведомства возглавил майор внутренней службы Владимир Сидельников. Изменения отражены на сайте регионального управления УФСИН.

До назначения Сидельников был заместителем начальника инспекции. Раннее структуру возглавлял Дмитрий Семика.

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