После столкновения влетела в столб: в аварии на Богдана Хмельницкого в Омске пострадал 3-летний малыш

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В среду вечером, 20 сентября, в Омске на улице Богдана Хмельницкого «Лада» столкнулась с «Хондой» пострадали два человека, в том числе 3-летний ребенок.

По предварительной версии, что 53-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Лада Калина», ехала по улице Богдана Хмельницкого. В районе дома № 225 при перестроении она не представила преимущество в движении и допустила столкновение с «Хондой» под управлением 25-летнего мужчины. После столкновения отечественная легковушка влетела в столб.

В ДТП пострадали водитель «Лады» и ее малолетний пассажир — 3-летний мальчик. В момент аварии ребенок находился в детском кресле.

Причины и обстоятельства произошедшего полицейские установят в ходе проверки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru