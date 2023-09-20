335 жителей региона подали жалобы на «Омскую областную газовую компанию»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В службе омского обмудсмена Ирины Касьяновой сообщили, что из 15 районов области поступили жалобы 335 жителей региона на незаконные требования при оказании услуг со стороны «Омской областной газовой компании». Ранее в местных СМИ прозвучала информация только о Нижнеомском районе, где жители остальись недовльны отказом поставщика услуг заправлять им переносные газовые баллоны. Свой решительный отказ ООО мотивировала истекшим сроком эксплуатации баллонов. Оказать услугу здесь обещали только после покупки новых. При этом многие семьи в отдаленных селах области не могут себе позволить такой роскоши.

– Уполномоченным направлены запросы в Управление федеральной антимонопольной службы Омской области и региональное минэнерго. По результатам рассмотрения обращения Омским УФАС сообщено, что на основании заявлений 335 граждан в 15 муниципальных районах, в том числе Нижнеомском районе, в начале сентября текущего года в отношении «Омской областной газовой компании» заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства, повлекшее ущемление интересов неопределенного круга потребителей. Рассмотрение дела продолжается, – сообщили в пресс-службе Уполномоченного Омской области по правам человека.

Пока нет окончательных результатов этого дела. Можно только предположить, что негодное газовое оборудование может стать причиной трагедии. Но пока это только догадки.

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