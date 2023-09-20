Омский дом на Перелета, брошенный в 2020-м, достроят за 434 миллиона рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омский фонд защиты прав участников долевого строительства подвел итоги аукциона, объявленного на достройку многоквартирного дома. Начатая еще в 2016-м году многоэтажка, была брошена застройщиком, признанным банкротом в 2020-м. Речь идет о «Красноярской промышленной компании».

Спустя три года 16-этажку было решено достраивать на государственные средства - 471,5 млн рублей. Победителем объявленного аукцтона признали ООО «Строитель», который снизил стоимость работ до 433,8 млн рублей.

Всего по проекту в здании 185 квартир, их площадь больше 6 100 квадратных метров. Общая площадь помещений в здании превышает 9 800 квадратных метров.

Новый застройщик должен будет сдать объект в течение 12 месяцев с момента подписания договора. Если наружу всплывут скрытые дефекты - сроки сдачи будут увеличены.

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