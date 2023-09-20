Третий кредит взять не успела: «полицейский» и «сотрудница банка» похитили 400 тысяч у жительницы Омска

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Омска взяла два кредита и отдала мошенникам 400 тысяч рублей. Однако третий заём по указанию злоумышленников оформить не удалось: женщину остановили сотрудники банка. Подробности рассказали в полиции.

В один из дней на телефон 55-летней омички поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником полиции. Фейковый правоохранитель сообщил женщине, что некто пытается оформить кредит от ее имени по «генеральной» доверенности. Звонивший успокоил взволнованную потерпевшую, заверив ее, что можно обезопасить сбережения. Все, что нужно для этого сделать: самой оформить кредит и перевести все деньги на «безопасный» счет.

Спустя время омичке позвонила девушка, которая представилась представителем департамента информационной безопасности банка. Собеседница подтвердила информацию, озвученную лжеполицейским.

По инструкции аферистов женщина отправилась в банк, чтобы оформить первый кредит на сумму в 200 тысяч рублей. Затем поздним вечером она его обналичила. Однако перевести деньги на «безопасный» счет не сумела, так как торговый комплекс, где находился банкомат, был закрыт. Тогда злоумышленники сообщили, что ей надо ехать домой и ждать у подъезда курьера. Около 21:00 часов на указанное место прибыла девушка-курьер, которая и забрала наличные у потерпевшей.

На следующий день женщине снова позвонила «сотрудница банка». Собеседница убедила ее оформить еще один заём на 200 тысяч рублей. Полученные средства омичка перевела на «безопасный» счет через банкомат.

Потерпевшая понял, что стала жертвой аферистов, когда пришла в один из банков, чтобы взять третий кредит. Бдительные сотрудники банка сообщили ей, что она общается с мошенниками.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по по ч. 3 ст. 159 («Мошенничество»). Идет расследование.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru