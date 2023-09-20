Омский ветврач получил 4 года условно за взятки за оформление справок на мясо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области суд приговорил к 4 годам условно бывшего ветеринарного врача, пойманного на подделке справок за взятки на мясо и мясную продукцию.

— В 2018 году ветеринарный врач БУОО «Калачинская областная межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» за вознаграждение в размере 27 тысяч рублей неоднократно оформлял и предоставлял своему знакомому местному жителю, имеющему подсобное хозяйство, официальные ветеринарные сопроводительные документы на мясо и мясную продукцию без проведения необходимых ветеринарных процедур, — сообщили в пресс-слубе прокуратуры Омской области.

После увольнения ветврач продолжил заниматься «обелением» неизвестного мяса. Так, с августа 2018 года по ноября 2019 года он передал взятку в 63 тысячи рублей своему экс-коллеге за допуск в специальную информационную систему для незаконного оформления ветеринарных сопроводительных документов на мясо и мясную продукцию без проведения положенных исследований.

За все время фигурант дела оформил более 60 ветеринарных свидетельств на мясо и мясную продукцию неустановленного происхождения. При этом в суде мужчина вину в совершении преступления не признал.

Суд, учтя имеющуюся судимость за аналогичные преступления, приговорил бывшего ветеринара к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года, а также обязал выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Более того, суд лишил мужчину в течение 3 лет и 2 месяцев права работать в государственных и муниципальных учреждениях в области ветеринарии. Инстанция также постановила конфисковать ноутбук, используемый для совершения преступлений, и выплатить сумму равную полученной взятке — 27 тысяч рублей.

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