Руководитель аппарата мэра может стать еще одним вице-мэром Омска

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во вторник, 19 сентября, в омском Горсовете прошло заседание комитета вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Депутаты обсудили новую структуру городской администрации.

Председатель комитета Юрий Козловский отметил, что мэрия усилит блок общественной безопасности. По словам депутата, у мэр должен появиться новый заместителем. Вице-мэром станет руководитель аппарата мэрии.

— Я вижу усиление блока общественной безопасности, поскольку теперь к нему добавляется еще линия контроля, в ведение заместителя мэра переходит управление финансового контроля, которое раньше курировал сам мэр. Новым заместителем мэра становится руководитель аппарата мэра Омска. Остальные заместители продолжат работать в обычном режиме, — заявил Козловский.

В мэрии отметили, что изменение структуры городской администрации никак не скажутся на бюджете.

В ближайшее время пройдет пленарное заседание Горсовета, на котором депутаты примут окончательное решение по этому и другим вопросам.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru