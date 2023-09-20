81 класс и 10 групп в детсадах закрыты в Омской области на карантин

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На карантин в Омской области закрыты 81 класс и 10 групп в детсадах. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В регионе ухудшается эпидситуация с ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 13 тысяч пациентов с диагнозом острого респираторного заболевания.

Как отмечают специалисты, в большинстве случаев - это дети до 14 лет. Эпидемиологи связывают это с началом учебного года.

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