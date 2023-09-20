1 268 омских компаний исключены из ЕГРЮЛ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исключены из ЕГРЮЛ 1 268 омских компаний. Об этом сообщает региональное управление налоговой службы.

Такое количество организаций было ликвидировано из Единого государственного реестра юридических лиц с января по август 2023 года.

- Юридические лица, не представляющие отчётность в течение последних двенадцати месяцев, не осуществляющие операций хотя бы по одному банковскому счёту, а также при наличии в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, могут быть исключены из ЕГРЮЛ. В случае направления мотивированного заявления представителей компаний решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ не принимается, - уточнили в профильном ведомстве.

К слову, еще 2 562 юридических лица будут выведены из Единого реестра в ближайшее время.

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