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НовостиОбщество20 сентября 2023 2:11

Омичи забрали награды с Кубка Сибири памяти Сергея Елисеева

«Серебро» привезла домой Кристина Алферова
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: минспорта Омской области

Фото: минспорта Омской области

С Кубка Сибири памяти чемпиона мира Сергея Елисеева награды в Омск привезли наш спортсмены. Об этом сообщает региональное минспорта.

Состязания спортсменов прошли в Томске с 14 по 18 сентября. Они собрали больше 100 представителей из сибирского региона, а также Хакасии и Москвы.

- Омский спортсмен Андрей Огурцов стал победителем соревнований в весе 89 кг. На высшую ступень пьедестала также поднялась наша Карина Алферова, ставшая сильнейшей в весе 71 кг. А Кристина Алферова завоевала «серебро» в весе 59 кг, - уточнили в минспорта.

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