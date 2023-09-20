Молодые учителя получат от Омской области до 25 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

До 25 тысяч рублей получат от Омской области молодые учителя. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

– Размер стимулирующей выплаты установлен в зависимости от квалификации, получателями которой могут стать сотни молодых специалистов, подтвердивших первую или высшую категорию начиная с января 2023 года, – заявил глава региона.

Отмечается, что педагоги первой категории в возрасте до 30 лет получат по 15 тысяч рублей, учителя высшей категории в возрасте до 35 лет – 25 тысяч рублей.

К слову, на поддержку молодых специалистов из областного бюджета выделят около 15 млн рублей.

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