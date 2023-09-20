Большая спортплощадка появится на улице Масленникова в Омске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Масленникова в Омске появится большая спортплощадка. Мэрия объявила аукцион ан поиски подрядчика.

Начальная максимальная стоимость составит 2,7 млн рублей. Возвести объект необходимо ло 30 ноября рядом с домами № 217а и 223, напротив многоквартирного дома №221 по улице Масленникова.

Согласно условиям контракта, территорию нужно покрыть травмобезопасным покрытием, на котором смонтируют игровой комплекс для детей старше 5 лет с горками, башнями и лазами. Также установят качели с подвесом, качалку-балансир и другое.

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