Участники спецоперации и их семьи смогут получить бесплатно до 15 соток в Омской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От 4 до 15 соток под ИЖС или от 4 соток до 1 гектара сельхозназначения смогут получить участники спецоперации или из семьи. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Землю будут выдавать бесплатно, в случае, если законопроект будет одобрен Законодательным собранием 21 сентября.

Отмечается, что документом устанавливается порядок бесплатного предоставления в собственность отдельных категорий граждан и членов их семей земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в собственности Омской области и муниципальной собственности.

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