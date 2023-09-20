Новостройка для переселенцев из аварийного жилья сдали в омском Амуре-2

Фото: мэр Сергей Шелест

В Омске в микрорайоне Амур-2 сдана в эксплуатацию новостройка для переселенцев из аварийного жилья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

- В Центральном округе сдан в эксплуатацию 11-этажный дом, предназначенный для расселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Застройщик — ООО СМУ № 10 «Стройбетон «Северное» уже начал процесс передачи квартир в введение департамента жилищной политики администрации города, - написал градоначальник.

Площадь помещений составляет больше 10 тысяч «квадаратов». Сами квартиры уже с чистовой отделкой и сантехникой. Планируется, что в этом доме обретут жилье 195 омских семей.

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