В Омске ищут 40-летнего мужчину в темно-зеленой толстовке, пропавшего 16 октября

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.

В Омске разыскивают 40-летнего Сергея Комарова, пропавшего в минувшую субботу, 16 октября. Мужчина вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет в темно-зеленую толстовку, серую водолазку, черные спортивные штаны, черные сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112

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