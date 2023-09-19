В Омске ищут 40-летнего мужчину в темно-зеленой толстовке, пропавшего 16 октября

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.
В Омске разыскивают 40-летнего Сергея Комарова, пропавшего в минувшую субботу, 16 октября. Мужчина вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.
Был одет в темно-зеленую толстовку, серую водолазку, черные спортивные штаны, черные сапоги.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112
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