Дети-сироты в Омской области смогут пройти обучение за счет бюджета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио губернатора Виталий Хоценко направил на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект о внесении изменений в статью 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий. Если депутаты регионального парламента одобрят документ, то дети-сироты с ограниченными возможностями получат возможность за счет бюджета пройти профессиональную переподготовку в качестве рабочего или служащего.

— Учащиеся будут получать ежемесячное пособие – 14 235 рублей и средства на необходимую литературу и канцелярию. Уже в 2024 году меру поддержки смогут получить около сотни детей-сирот, — отметил Виталий Хоценко.

На реализацию данной меры поддержки детей-сирот с 1 января 2024 года потребуется 4,3 миллиона рублей из областного бюджета, в 2025 году — 7,1 миллиона рублей, в 2026 году — 7,5 миллиона рублей.

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