Жительницу Омска оштрафовали на 1 тысячу рублей за свастику на странице в соцсети

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительницу Омска оштрафовали на одну тысячу рублей за фотографии с нацистской символикой на страницы во «ВКонтакте».

Как рассказали в пресс-службе Советского района суда, омичка, находясь по месту регистрации, в период 2013 года по 2014 год разместила на своей страницы фотографии со свастикой на своей странице в соцсети. С тех пор подобные изображения хранились в разделе «Фото».

В ходе судебного заседания женщина признала вину в совершении административного правонарушения и раскаялась в содеянном.

Суд признал омичку виновной и постановил взыскать с нее 1000 рублей в качестве административного штрафа. При этом конфисковать у нее орудие преступления — домашний компьютер — суд не стал.

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