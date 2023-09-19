Жительницу Омска оштрафовали на 1 тысячу рублей за свастику на странице в соцсети

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Жительницу Омска оштрафовали на одну тысячу рублей за фотографии с нацистской символикой на страницы во «ВКонтакте».
Как рассказали в пресс-службе Советского района суда, омичка, находясь по месту регистрации, в период 2013 года по 2014 год разместила на своей страницы фотографии со свастикой на своей странице в соцсети. С тех пор подобные изображения хранились в разделе «Фото».
В ходе судебного заседания женщина признала вину в совершении административного правонарушения и раскаялась в содеянном.
Суд признал омичку виновной и постановил взыскать с нее 1000 рублей в качестве административного штрафа. При этом конфисковать у нее орудие преступления — домашний компьютер — суд не стал.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru