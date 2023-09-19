В Омске снова ищут арендатора для 106-летнего особняка на улице Сенной

Фото: ГИС Торги.

Росимущество выставило на повторной аукцион одноэтажное здание 1917 года постройки, расположенное в центре Омска. Речь идет о объекте культурного наследия «Дом жилой И.Е. Имянинникова», который находится по адресу улица Сенная, 38.

Согласно конкурсной документации, в здании площадью 300 кв. м. два этажа, в том числе один подземной. Начальная цена — 728,4 тысячи рублей в год или 60,7 тысячи рублей в месяц. Срок действия договора аренды — 5 лет.

Победитель аукциона может сдавать арендуемые площади в субаренду. Арендатор имеет также право отремонтировать здание, однако статус объекта культурного наследия накладывает ряд ограничений, в частности, провести работы без согласования проектной документации с арендодателем не выйдет. Кроме того, новый съемщик должен следить за состоянием здания.

Торги пройдут 13 октября 2023 года.

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