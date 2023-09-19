Омская область заняла 6-е место в России по количеству ДТП с велосипедистами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омская заняла шестое место место в рейтинге по количеству ДТП с участием велосипедистов, составленом аналитиками ИА «ПромРейтинг».

В Омской области за лето 2023 года произошли 79 аварий, где пострадали велосипедисты. В топ-5 рейтинга по количеству ДТП с двухколесным транспортом вошли: Москва (167 аварий), Санкт-Петербург (135), Нижегородская область (103), Краснодарский край (94) и Тюменская область (85). Всего за минувшее лето в России были зарегистрированы 2546 ДТП, в которых получили травмы владельцы велосипедов.

Кроме того, Омская область наряду Курской областью оказалась на девятой строчке рейтинга по количеству ДТП, произошедших из-за нарушения ПДД водителями мопедов за лето этого года.

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