16 лет колонии: житель Омской области забил табуреткой и зарезал инвалида, а потом расправился с приятелем, наблюдавшим за этим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске вынесли приговор 38-летнему мужчине, зарезавшему двух односельчан во время застолья.

Как установил суд, вечером 27 ноября 2022 года фигурант дела распивал спиртное в гостях у односельчанина. В один момент между ним и хозяином дома вспыхнул конфликт на почве того, что последний много выпил.

В ходе ссоры осужденный нанес хозяину дома, являвшемуся инвалидом, несколько ударов табуреткой по голове и несколько ножевых ранений в жизненно важные органы. Затем он расправился с вторым собутыльником, который наблюдал за происходящим конфликтом. Оба потерпевших скончались на месте. Сельчанин, оставил бездыханные тела, пошел домой, где его задержали полицейские.

Вину в совершении преступлений сельчанин признал лишь частично, заявив, что он оборонялся.

Примечательно, что ранее фигурант дела был трижды судим за причинение телесных повреждений.

Омский облсуд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, а также постановил применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра.

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