В Калачинском и Крутинском районах Омской области стартовал отопительный сезон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон стартовал в Крутинском и Калачинском районах Омской области. Тепло подадут в дома жителей других районов области в ближайшие дни. Ранее отопление включили в Нижнеомском и Тевризском районах.

— Продолжаем мониторинг подготовки муниципальных районов к зиме, учитывая все нюансы прошлого сезона, — отметил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко.

Отметим, согласно действующему законодательству, решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, учитывая готовность объектов теплоснабжения и погодных условий.

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