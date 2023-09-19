В Калачинском и Крутинском районах Омской области стартовал отопительный сезон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отопительный сезон стартовал в Крутинском и Калачинском районах Омской области. Тепло подадут в дома жителей других районов области в ближайшие дни. Ранее отопление включили в Нижнеомском и Тевризском районах.
— Продолжаем мониторинг подготовки муниципальных районов к зиме, учитывая все нюансы прошлого сезона, — отметил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко.
Отметим, согласно действующему законодательству, решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, учитывая готовность объектов теплоснабжения и погодных условий.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru