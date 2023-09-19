Из омского «Авангарда» ушел директор по экономике и финансам Егор Барило

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

Сегодня, 19 сентября, ХК «Авангард» покинул директор по экономике и финансам Егор Барило. В его обязанности входили бюджетирование, прогнозирование и бюджетный контроль, а также экономический анализ и оценка инвестиционных решений.

Отметим, что несколько дней назад из Клуба уволились также директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канарейкин, а также советник по маркетингу Леонид Гольдман.

О том кто займет вакантные должности пока не сообщается.

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