Из омского «Авангарда» ушел директор по экономике и финансам Егор Барило

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"
Сегодня, 19 сентября, ХК «Авангард» покинул директор по экономике и финансам Егор Барило. В его обязанности входили бюджетирование, прогнозирование и бюджетный контроль, а также экономический анализ и оценка инвестиционных решений.
Отметим, что несколько дней назад из Клуба уволились также директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канарейкин, а также советник по маркетингу Леонид Гольдман.
О том кто займет вакантные должности пока не сообщается.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru