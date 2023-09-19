В Омске отремонтировали детскую поликлинику №2

Фото: Министерство здравоохранения Омской области
В омской детской поликлинике №2 закончились ремонтные работы. Строители провели капитальный ремонт под ключ сразу в 12 медкабинетах.
Педиатры уже начали принимать своих маленьких пациентов в обновленных помещениях. В скором времени начнет работать и новый кабинет отоларинголога.
Также на втором этаже медучреждения отремонтировали коридор и привели в порядок санитарные комнаты. В здании обновили систему водоснабжения. Кроме того, обновили кровлю.
Ремонтные работы шли в летний период. Сейчас здесь завершаются работы по монтажу отопительной системы перед началом отопительного сезона.
Ремонт медучреждения ведется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Работы завершены более чем на 80%.
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