Правительство Омской области выделит почти 15 млн на поддержку молодых педагогов

Фото: Даниил ОПАРИН

О новых выплатах педагогам в своем телеграм-канале сообщил Виталий Хоценко. Общая сумма составит 14 млн 860 тысяч рублей.

Сумма выплаты будет зависит от категории преподавателя. Так, специалисты 1-й категории, подтвердившие ее в 2023 году, получат по 15 тысяч рублей. Обладателям высшей категории в 2023 году выплатят 25 тысяч рублей.

Материальную поддержку получат учителя 1-й категории в возрасте до 30 лет, и педагоги высшей категории до 35 лет включительно. Обязательным условием является постоянное проживание в Омской области и наличие трудового договора.

Таким образом, в регионе на выплату в 15 тысяч могут рассчитывать 774 молодых специалиста, на выплату в 25 тысяч могут претендовать 130 педагогов.

– Нам необходимо не только привлекать в профессию выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений, но и стимулировать молодых педагогов к профессиональному развитию, повышению уровня своей компетентности и результатов своей педагогической деятельности, — подчеркнул Виталий Хоценко.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru